Конотопчанка отметила 100-летний юбилей

Сегодня, 7 мая, первый заместитель Конотопского городского головы Тарас Омельченко, начальник управления социальной защиты населения Конотопского городского совета О.Розанова и заместитель начальника управления социальной защиты населения Конотопского городского совета А.Ганзя поздравили жительницу Конотопа Ведмидь Анну Прокоповну со 100-летним юбилеем и вручили ей грамоту от Сумской областной государственной администрации, памятный адрес, цветы и подарки от Конотопского городского совета.
К 5 годам лишения свободы приговорен серийного вора из г. Конотоп....
2 мая по инициативе исполнительного комитета Конотопского городского совета состоялось совещание под председательством управляющего делами исполкома Любви Дубовик с участием...
На днях Фейсбук всколыхнула публикация конотопчанки Татьяны Герус о том, как водитель ехал мимо могилы и разбил гранитную скамейку....
22 апреля состоялось очередное заседание исполнительного комитета Конотопского городского совета....
18-20 апреля в Конотопе состоялся Открытый турнир по гандболу среди девушек 2008-2009 г.р. «Конотопская весна - 2019»....