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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:12196

Конотопчанка отметила 100-летний юбилей

Жительнице Конотопа Анне Ведмидь исполнилось 100 лет.

Сегодня, 7 мая, первый заместитель Конотопского городского головы Тарас Омельченко, начальник управления социальной защиты населения Конотопского городского совета О.Розанова и заместитель начальника управления социальной защиты населения Конотопского городского совета А.Ганзя поздравили жительницу Конотопа Ведмидь Анну Прокоповну со 100-летним юбилеем и вручили ей грамоту от Сумской областной государственной администрации, памятный адрес, цветы и подарки от Конотопского городского совета.

Общество 100-летний юбилей Конотоп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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