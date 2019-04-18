Конотопчанка отметила 100-летний юбилей Жительнице Конотопа Анне Ведмидь исполнилось 100 лет.

Сегодня, 7 мая, первый заместитель Конотопского городского головы Тарас Омельченко, начальник управления социальной защиты населения Конотопского городского совета О.Розанова и заместитель начальника управления социальной защиты населения Конотопского городского совета А.Ганзя поздравили жительницу Конотопа Ведмидь Анну Прокоповну со 100-летним юбилеем и вручили ей грамоту от Сумской областной государственной администрации, памятный адрес, цветы и подарки от Конотопского городского совета.