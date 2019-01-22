Задержан похититель, вымогавший деньги у владельца сети «Веселка» Задержан злоумышленник, похитивший и, угрожая убийством, требовал деньги у владельца сети сумских магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как уже сообщалось ранее, 24 декабря 2018 года двое неизвестных на ул. Богуна в г. Сумы насильно посадили владельца сети сумских магазинов «Веселка» Николая Богданова в серебристую «Тойоту Камри», одели наручники и вывезли в лес. Злоумышленники, угрожая убийством, требовали у бизнесмена вернуть 20 тыс. долларов США, которые он им якобы задолжал, а также ежемесячно платить «дань» в размере 50 тыс. грн. Во время «общения» у него отобрали мобильный телефон и кошелек, после чего мужчину привезли в город и выбросили из машины.

Об указанном факте очевидцы сообщили в правоохранительные органы. На поиски нападавших были ориентированы все подразделения полиции. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время удалось установить личности злоумышленников, а одного из них задержать сегодня, 8 мая. Работники прокуратуры Сумской области совместно со следователями следственного управления ГУ НП в Сумской области и спецподразделения «КОРД» задержали 40-летнего жителя г. Киев. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Прокуратура и полиция уже обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается местонахождение сообщника задержанного. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.