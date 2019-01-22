Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09360

Задержан похититель, вымогавший деньги у владельца сети «Веселка»

Задержан злоумышленник, похитивший и, угрожая убийством, требовал деньги у владельца сети сумских магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как уже сообщалось ранее, 24 декабря 2018 года двое неизвестных на ул. Богуна в г. Сумы насильно посадили владельца сети сумских магазинов «Веселка» Николая Богданова в серебристую «Тойоту Камри», одели наручники и вывезли в лес. Злоумышленники, угрожая убийством, требовали у бизнесмена вернуть 20 тыс. долларов США, которые он им якобы задолжал, а также ежемесячно платить «дань» в размере 50 тыс. грн. Во время «общения» у него отобрали мобильный телефон и кошелек, после чего мужчину привезли в город и выбросили из машины.

Об указанном факте очевидцы сообщили в правоохранительные органы. На поиски нападавших были ориентированы все подразделения полиции. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время удалось установить личности злоумышленников, а одного из них задержать сегодня, 8 мая. Работники прокуратуры Сумской области совместно со следователями следственного управления ГУ НП в Сумской области и спецподразделения «КОРД» задержали 40-летнего жителя г. Киев. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Прокуратура и полиция уже обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается местонахождение сообщника задержанного. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Право Веселка Вымогательство Незаконное лишение свободы Николай Богданов
view counter

По тематике

На Сумщине работодатель заковали работника в наручники
03.05.2019 12:52

На Сумщине работодатель заковали работника в наручники

На Сумщине полиция обнаружила мужчину, который незаконно лишил свободы своего знакомого....

На Сумщине задержали вымогателей
11.02.2019 17:16

На Сумщине задержали вымогателей

По подозрению в вымогательстве 15 тыс. грн задержаны два ахтырчанина....

На Сумщине задержали банду рэкетиров
02.02.2019 08:29

На Сумщине задержали банду рэкетиров

На Сумщине полиция задержала группу лиц, которые длительное время терроризировали предпринимателей Глуховского района, требуя у них денежные средства....

25.01.2019 15:05

В Сумах криминальный квартет взяли под стражу

Сегодня, 25 января, по ходатайству прокуратуры Сумской области четырем участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей...

На Сумщине задержали квартет рекэтиров
22.01.2019 13:06

На Сумщине задержали квартет рекэтиров

На Сумщине задержали четырех участников преступной организации, которые совершили ряд тяжких преступлений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.