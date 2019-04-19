В субботу стартует Кубок Сумщины по футболу

В 16:30 в Токарях «Украина-Токари» будет принимать ФК «Кролевец».
В 17:00 в Севериновке начнется матч между командами «Колос» и ФК «Тростянец».
В 18:00 на поле футбольного центра «Барса» выйдут действующий обладатель трофея - футбольный клуб «LS Group» из Верхней Сыроватки - и действующий вице-чемпион области - «Виктория» из Николаевки.
12 мая в 16:00 путевку в четвертьфинал разыграют ФК «Дружба» и ФК «Ромны».
Сегодня, 6 мая, в Сумах прошла игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
4-5 мая в чемпионате Украины по футболу среди аматоров прошли игры 19-го тура....
Сегодня, 6 мая, в понедельник, ПФК «Сумы» принимает на «Юбилейном» «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)....
ПФК «Сумы» в очередной раз разгромно проиграли, не забив ни одного мяча....
27 апреля в Николаевке Белопольского района пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....