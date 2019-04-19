Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В субботу стартует Кубок Сумщины по футболу

11 мая матчами предварительного этапа стартует розыгрыш Кубка Сумской области.

В 16:30 в Токарях «Украина-Токари» будет принимать ФК «Кролевец».

В 17:00 в Севериновке начнется матч между командами «Колос» и ФК «Тростянец».

В 18:00 на поле футбольного центра «Барса» выйдут действующий обладатель трофея - футбольный клуб «LS Group» из Верхней Сыроватки - и действующий вице-чемпион области - «Виктория» из Николаевки.

12 мая в 16:00 путевку в четвертьфинал разыграют ФК «Дружба» и ФК «Ромны».

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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