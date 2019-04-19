В субботу стартует Кубок Сумщины по футболу 11 мая матчами предварительного этапа стартует розыгрыш Кубка Сумской области.

В 16:30 в Токарях «Украина-Токари» будет принимать ФК «Кролевец».

В 17:00 в Севериновке начнется матч между командами «Колос» и ФК «Тростянец».

В 18:00 на поле футбольного центра «Барса» выйдут действующий обладатель трофея - футбольный клуб «LS Group» из Верхней Сыроватки - и действующий вице-чемпион области - «Виктория» из Николаевки.

12 мая в 16:00 путевку в четвертьфинал разыграют ФК «Дружба» и ФК «Ромны».