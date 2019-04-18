Конотоп вступил в Ассоциацию открытых городов Украины 8 мая секретарь Конотопского горсовета Татьяна Сизон подписала соглашение с Ассоциацией открытых городов Украины в лице ее исполнительного директора Анны Шавир.

Вступление в Ассоциацию позволит Конотопу ввести электронные сервисы по предоставлению услуг, сделает доступ к ним более удобным и менее затратным по времени для жителей города. Это и социальные сервисы, в частности, электронного оформления субсидий и помощи при рождении ребенка. Также сервисы проверки достоверности паспортов и других документов, получение справок о несудимости, регистрации / закрытия бизнеса онлайн, платформы создания сайтов для ОТГ с адаптацией под слабовидящих и т.п. Перечень электронных сервисов на платформах Ассоциации открытых городов - огромный и работать с ними легко и удобно. Их апробацию уже прошли многие города Украины.

С позиции открытости и доступности власти достаточно интересными для Конотопа могут быть сервис онлайн консультаций с общественностью и сервис «Открытый город». Последний предусматривает возможность для горожан обращаться к властям с той или иной проблемой прямо со смартфона. Благодаря данному сервису жалоба сразу попадает на обработку к ответственному за данный вопрос должностного лица. Более того, заявитель в онлайн-режиме имеет возможность отслеживать, что происходит с его заявлением в настоящее время.

Доступ к электронным сервисам для участников Ассоциации открытых городов является бесплатным.

«Решение о присоединении к Ассоциации Конотопа принял очень быстро, ведь и депутатский корпус, и исполнительный комитет сразу увидели потенциал для того, чтобы идти в ногу со временем и быть максимально приближенными и открытыми по отношению к обществу, - отметила секретарь городского совета Татьяна Сизон. - Так, я благодарю всех, кто принял участие к этому событию. В эпоху цифровых технологий и рост числа людей, которые пользуются интернетом, электронные сервисы для населения имеют важное значение. Пользование ими сохраняет наше время и упрощает процедуру получения тех или иных услуг».