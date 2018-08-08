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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине не смогут выехать за границу 3600 должников по алиментам

На Сумщине в праве выезда за границу были ограничены 3600 человек из-за долгов по выплате алиментов.

В соответствии с Законом Украины «Чужих детей не бывает», одной из мер принуждений ограничения в праве выезда за границу тем гражданам, которые не оплачивали алименты более 6 месяцев. Особенностью этого ограничения является то, что оно применяется государственным исполнителем без решения суда. А вот снимается эта мера принуждения только после уплаты суммы всей задолженности, а в некоторых случаях и штрафа и исполнительского сбора.

Напомним, что в прошлом году вступил в силу Закон Украины «Чужих детей не бывает», инициированный Министерством юстиции Украины, который защищает права детей и содержит ряд ограничительных постановлений, предназначенных для воздействия на должников по алиментов.

Право Алименты
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