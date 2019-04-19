9 мая в Сумах (фоторепортаж) 9 мая, в Сумах отметили Победу над нацизмом во Второй мировой войне

Утром 9 мая сумчане и руководители города и области собрались в сквере Героев Небесной Сотни, где возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни

Сформировав колонну во главе с оркестром выдвинулись к Центральному кладбищу

Собравшиеся почтили современных героев, погибших на востоке Украины

Мэр Сум Александр Лысенко возложил цветы к могилам погибших в зоне АТО

Сумчане традиционно возложили цветы к братской могиле "Родина-Мать и к памятнику воинам Войска Польского

Под проливным дождем колонна прошла к мемориалу «Вечная Слава»

Возле мемориала состоялся митинг-реквием «И подвиг не будет забвения»

Погода не помешала сумчанам и гостям города почтить павших во Второй Мировой войне

Учащиеся Сумского военного лицея прошли маршем по улице Герасима Кондратьева

Почтили память ушедших и поздравили живых

В завершение акции собравшиеся возложили цветы к обелиску Славы