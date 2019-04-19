9 мая в Сумах (фоторепортаж)

Утром 9 мая сумчане и руководители города и области собрались в сквере Героев Небесной Сотни, где возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни
Сформировав колонну во главе с оркестром выдвинулись к Центральному кладбищу
Собравшиеся почтили современных героев, погибших на востоке Украины
Мэр Сум Александр Лысенко возложил цветы к могилам погибших в зоне АТО
Сумчане традиционно возложили цветы к братской могиле "Родина-Мать и к памятнику воинам Войска Польского
Под проливным дождем колонна прошла к мемориалу «Вечная Слава»
Возле мемориала состоялся митинг-реквием «И подвиг не будет забвения»
Погода не помешала сумчанам и гостям города почтить павших во Второй Мировой войне
Учащиеся Сумского военного лицея прошли маршем по улице Герасима Кондратьева
Почтили память ушедших и поздравили живых
В завершение акции собравшиеся возложили цветы к обелиску Славы