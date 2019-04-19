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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:25124

9 мая в Сумах (фоторепортаж)

9 мая, в Сумах отметили Победу над нацизмом во Второй мировой войне

Олег Демьяненко

Утром 9 мая сумчане и руководители города и области собрались в сквере Героев Небесной Сотни, где возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни

Сформировав колонну во главе с оркестром выдвинулись к Центральному кладбищу

Собравшиеся почтили современных героев, погибших на востоке Украины

Мэр Сум Александр Лысенко возложил цветы к могилам погибших в зоне АТО

Сумчане традиционно возложили цветы к братской могиле "Родина-Мать и к памятнику воинам Войска Польского

Под проливным дождем колонна прошла к мемориалу «Вечная Слава»

Возле мемориала состоялся митинг-реквием «И подвиг не будет забвения»

Погода не помешала сумчанам и гостям города почтить павших во Второй Мировой войне

Учащиеся Сумского военного лицея прошли маршем по улице Герасима Кондратьева

Почтили память ушедших и поздравили живых

В завершение акции собравшиеся возложили цветы к обелиску Славы

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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