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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02358

Ночью на Сумщине спасатели предотвратили масштабный пожар

Сегодня, 10 мая, в 4:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Линово Путивльского района.

На тушение направили местную пожарную команду с. Новая Слобода и, преодолев расстояние в 15 км, на место вызова прибыл дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Поскольку сооружение было деревянное, огонь очень быстро распространился на значительную площадь, угрожая деревянному жилому дому, который находился лишь в 2 метрах. Существовала угроза и для расположенных неподалеку под одной крышей другого сарая и летней кухни, которые также были деревянные. Также усложняло ситуацию то, что для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1,5 км от места пожара.

В 5:55 совместными усилиями пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. И чтобы полностью его обуздать пришлось использовать почти 20 т воды. В 7:18 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 6 человек личного состава и 2 единицы техники, от местной пожарной команды – 1 работник и 1 единица техники.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Путивльский район
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