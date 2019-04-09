На Сумщине пограничники задержали двух украинцев, которые пытались незаконно попасть в РФ

В субботу вечером, реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможном нарушении границы, пограничный наряд в непосредственной близости от госграницы в районе населенного пункта Турья задержал гражданина Украины. 50-летний мужчина следовал в направлении госграницы и имел целью незаконного ее пересечь вне установленных пунктов пропуска.
Еще одного нашего соотечественника пограничники задержали в воскресенье утром. Мужчина также пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу в районе населенного пункта Грабовское, при этом он имел целью переправить на территорию России одну голову крупного рогатого скота. Во время задержания преступник обратился к бегству, но пограничники с помощью служебной собаки помешали ему реализовать этот план. Им оказался 46-летний житель одного из пограничных населенных пунктов.
Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины на украинца, который пытался уйти от ответственности, составлены административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы.
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