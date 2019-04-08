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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27162

За неделю на Сумщине зарегистрировано 53 ЧП

В результате пожаров 2 человека погибли, еще 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 64 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 12 человек, 21 здание и 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2,3 млн грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 126 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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