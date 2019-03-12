В Сумах начали судить 16-летнего кадета, изнасиловавшего сумчанку на 8 марта Сегодня, 13 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего кадета в изнасиловании 23-летней женщины 8 марта этого года.

Проходило оно в закрытом режиме, пишет sumy.today. Суд назначил дело к рассмотрению по существу. Следующее заседание назначили на 15 мая. Кроме того, обвиняемому была продлена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июля.