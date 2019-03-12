В Сумах начали судить 16-летнего кадета, изнасиловавшего сумчанку на 8 марта

Проходило оно в закрытом режиме, пишет sumy.today.
Суд назначил дело к рассмотрению по существу. Следующее заседание назначили на 15 мая. Кроме того, обвиняемому была продлена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июля.
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Сумской местной прокуратурой 30 апреля 2019 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который напал...
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