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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54441

В Сумах начали судить 16-летнего кадета, изнасиловавшего сумчанку на 8 марта

Сегодня, 13 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего кадета в изнасиловании 23-летней женщины 8 марта этого года.

Проходило оно в закрытом режиме, пишет sumy.today.

Суд назначил дело к рассмотрению по существу. Следующее заседание назначили на 15 мая. Кроме того, обвиняемому была продлена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июля.

Право Изнасилование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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