Мэр Тростянца выпил кофе с жителями города За чашкой кофе тростянчане пообщались с мэром Юрием Бовой.

Сегодня, 13 мая, в Тростянецкой публичной библиотеке прошла неформальная встреча городского головы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы с общественностью. В непринужденной атмосфере за чашкой кофе шел откровенный разговор руководителя с тростянчанами разного возраста, разных профессий и социальных слоев общества.

Волнующие их вопросы задавали мэру врачи, педагоги, представители общественных организаций «Молоді», «Семейный круг Тростянеччины», «Центр общественной безопасности», ОСМД «Тростянчанка», представители Каменского и Заричненского старостинских округов. В мероприятии приняла участие молодая киевлянка, координатор проекта «Пульс». Этот проект направлен на укрепление местного самоуправления в Украине.

Вопросы участников встречи касались различных сфер жизнедеятельности общества. Обсуждались такие темы, как сбор, сортировка и переработка бытовых отходов, воспитание экологического сознания у детей и взрослых, обеспечение жильем медицинских работников, доступ к интернету в отдаленных уголках громады, создание молодежного центра, финансовая поддержка молодежных проектов, работа психологической службы в учреждениях образования, развитие спортивной базы и т.п.

Юрий Бова дал исчерпывающие ответы на каждый из поставленных вопросов.

«Тростянецкий городской совет участвует в различных международных проектах, позволяющих привлекать гранты на реализацию современных, полезных для общества проектов и программ», - рассказывал он и акцентировал внимание на основных приоритетах развития нашего громады, а это - поддержка и развитие малого бизнеса, развитие коммунальной инфраструктуры, рациональное использование земельных ресурсов, развитие образования, туризма, спорта.