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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:32399

Сумские студенты с серебром универсиады

Студенты СумГУ стали первыми в своей категории и вторыми среди всех команд на Летней Универсиаде Украины 2019 по настольному теннису.

С 9 по 13 мая в Чернигове прошли соревнования по настольному теннису в зачет Летней Универсиады Украины. Постоять за честь своего учебного заведения и побороться за зачетные баллы собрались команды студентов из 27 вузов Украины. В зависимости от количества студентов или по спортивной направленности учебного заведения, университеты были разделены на 6 категорий. Сумской государственный университет попал в 4-ую категорию, в которой была самая высокая конкуренция - сразу 11 участников, однако борьбы не получилось. Представители СумГУ получили 452 очка, что в 3,5 раза больше очков, чем команда Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, которая была второй.

В командных соревнованиях девушек, студентки УНИ ФЭМ Вахрушева Элина и Хмилевская Наталья заняли третье место, а в командных соревнованиях юношей студенты Медицинского института Ратушняк Владислав и Самокиш Кирилл стали серебряными призерами. В парных соревнованиях теннисисты СумГУ поменялись местами. Девушки стали вторыми, а парни третьими. В соревнованиях смешанных пар обе команды СумГУ вошли в четверку лучших. Пара Ратушняк-Хмилевская была четвертой, а пара Самокиш-Вахрушева остановились в шаге от победы.

Единственным соперником, который смог превзойти наших теннисистов стал Каменец-Подольский национальный университет им. Ивана Огиенко (548 баллов) - представитель 2-ой категории (педагогические и другие вузы, которые имеют в своем составе институт физического воспитания и спорта).

Таким образом студенты СумГУ одержали победу среди команд 4-ой категории и стали серебряными призерами среди 27 университетов, команды которых присутствовали на этих соревнованиях Летней Универсиады Украины 2019 года.

Спорт Настольный теннис
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