Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне

Об этом заявил заместитель директора OOO «LBTEX» (Рига, Латвия) Валерий Еремин в письме Чрезвычайному и Полномочному Послу Латвийской Республики в Украине Юрису Пойкансу, пишут Українські новини.

«Мы вынуждены обратиться к Вам за помощью о прекращении незаконных действий сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины, в частности следователем Генеральной прокуратуры Украины Терещенко С.Н. и прокурором Генеральной прокуратуры Украины Даничем Е.А., сотрудником СБУ Нестренко Б.В.», - утверждает в письме Еремин.

По данным предпринимателя, между ООО «LBTEX» (Латвия, Рига) и ООО «ВУЛТЕКС-С» (Сумы, Украина) заключен внешнеэкономический контракт. И именно на таможенном посту «Центральный» в Сумах должны проводиться таможенные формальности для завершения таможенного оформления товаров. Право собственности на товар переходит от продавца к покупателю с момента таможенного оформления товара в Украине.

По словам Еремина, 14 мая 2019 года на таможенном терминале начали происходить незаконные следственные действия, в частности, изъятие товаров, которые принадлежат ООО «LBTEX».

«Нашим представителем в городе Сумы подано соответствующее заявление о преступлении, совершенное вышеупомянутыми служебными лицами, которое зарегистрировано в Сумском городском отделе полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области. Предварительный ущерб, нанесенный незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов составляет 4,362 млн. грн», - добавил Еремин.

В компании считают, что чиновники силовых структур превышают свои служебные полномочия и безосновательно изымают товар, предназначенный для ООО «ВУЛТЕКС-С» и принадлежащий ООО «LBTEX».

«Просим дипломатического вмешательства в явно незаконные действия сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и ГУ БКОП СБ Украины, в частности следователя Терещенко С.Н., прокурора Данича Е.А., оперативного сотрудника СБУ Нестренко Б.В., которые своими действиями наносят нашему предприятию ущерб и делают экономически невыгодным дальнейшее сотрудничество с предприятиями Украины», - отмечается в письме.

Напомним, ранее ряд компаний, которые импортируют ткани, в том числе для потребностей армии, обратились ко вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с блокированием импорта товаров на Сумской таможне.