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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31407

Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки

Под стенами Сумской мэрии в городских вазонах вместо цветов растет лобода.

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов.

«Скину бабуле) Она такие "цветы" на огороде выпалывает, а это нынче модный сорт))» - прокомментировала сумская журналистка Алена Щербакова.

Общество Вазоны Дырища ЖКХ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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