Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор области Олег Кривцов.
«Скину бабуле) Она такие "цветы" на огороде выпалывает, а это нынче модный сорт))» - прокомментировала сумская журналистка Алена Щербакова.
13 мая в 23:55 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
Сумская полиция выясняет обстоятельства травмирования человека в центре города....
В результате подтопления в Сумах образовался провал в Сквере влюбленных за Троицким мостом....
Сумчанин Константин Карих написал в фейсбуке о потенциально аварийной ситуации в его доме, которую игнорируют все....
Сегодня, 13 ноября, около 12.00 во дворе на пр. Лушпы, 11 легковушка провалилась в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода....