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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36449

Подробности возгорания автобуса в Сумах от спасателей

Сегодня, 16 мая, в 12:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на ул. Горького в Сумах.

Звонил водитель авто, которое проезжало рядом. На тушение направили дежурные отделение 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 3 минуты на место вызова прибыли пожарные. Поскольку возгорание произошло в моторном отсеке, находившемся в салоне транспортного средства, огонь быстро распространился на автобус. Существовала угроза взрыва газового оборудования. Так, как возгорание произошло на переполненной транспортом улице, работникам патрульной полиции пришлось перекрывать движение для обеспечения беспрепятственной работы спасателям.

Кроме непосредственного обуздания очага пожара, пожарные осуществляли охлаждения 7 газовых баллонов с метаном. В 12:37 удалось предотвратить опасность взрыва и локализовать возгорание. И уже в 12:57 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительным данным, в автобусе на момент возгорания находился только водитель, который не пострадал. Причина устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Право Пожар Пожар автобуса
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