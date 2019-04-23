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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00133

В Шостке разоблачить вора помогли камеры видеонаблюдения

Шесть рулонов обоев похитил из строительного магазина неоднократно судимый 41-летний житель Шостки.

В Шостке один из посетителей строительного магазина незаметно для персонала проник в подсобное помещение магазина, похитил оттуда целый ящик обоев и незаметно покинул помещение через служебный выход.

Продавцы, которые обнаружили пропажу товара через несколько часов, позвонили в полицию.

«В магазине были камеры видеонаблюдения, установленные осмотрительным владельцем магазина. Просмотрев запись, наши сотрудники увидели злоумышленника и узнали его. Это неоднократно судимый 41-летний житель Шостки, который несколько месяцев, как освободился из мест лишения свободы, - рассказывает Светлана Ермоленко, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Подозреваемый разыскали. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенное собирался продать, но не успел».

Правоохранители уже изъяли и вернули владельцам похищенный товар. В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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