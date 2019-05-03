Ночью в Сумах горел заброшенный дом 17 мая в 3:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорания неэксплуатируемого здания по пр-кту Курский в Сумах.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 60 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки.

В 3:46 возгорание было локализовано, в 4:25 - потратив на тушение до 10 тонн воды, полностью ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.