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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2485

В Сумах обещают за миллион осветить дорожку от «Мануфактуры» до Прокофьева

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Строительство освещения пешеходной дорожки от ТРЦ "Мануфактура" в дома по улицам Харьковская, 6, секции 1-8, Прокофьева, Зеленко, СКД».

«Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемые депутаты городского совета! Обращаюсь к Вам с повторной просьбой построить освещения пешеходной дорожки, которая находится у реки Псел и протянулась от ТРЦ "Мануфактура" в дома по улице Харьковской, 6, секции 1-8. Также повторно констатирую, что этой дорожкой пользуются тысячи сумчан, которые ежедневно движутся от улицы Харьковской до жилых массивов улиц Прокофьева, СКД, Зеленко, других улиц, и в обратном направлении. Подчеркиваю: рано утром и по вечерам опасно передвигаться в полной темноте не только детям и людям пожилого возраста, но и всем тысячам жителей этого микрорайона. В свое время на улице Фабричной было освещение, а сейчас осталось 15 сломанных электроопор. Перпендикулярно пешеходной дорожке от ТП 99 до ТП 70 проходит кабельная линия, которая переходит над Пслом воздушной линией в городской парк, что говорит о возможности подключения освещения бывшей улице Фабричной в один из этих ТП.

Решите эту проблему, и люди будут очень благодарны Вам!», - писал автор петиции Басанец Владимир Григорьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что расходами бюджета на текущий год предусмотрены средства в сумме 1,026 млн грн на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения от ТЦ «Мануфактура» до пешеходного моста по ул. Прокофьева. В феврале текущего года департаментом заключен договор на изготовление проектно-сметной документации по указанному объекту со сроком исполнения до 10.05.2019 года.

После получения соответствующего проекта и проведения его комплексной экспертизы будет начата процедура публичной закупки на выполнение строительно-монтажных работ».

Общество Петиция Уличное освещение
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