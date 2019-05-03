Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция) Сегодня, 19 мая, ПФК «Сумы» примет МФК «Николаев».

Матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдут на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00. вход свободный.

Это будет последняя домашняя игра нашей команды в текущем чемпионате. Соперник сейчас занимает 10-ое место с 34 очками в 26 играх, сумчане – 13-ые с 16 очками после 27 игр. Игра первого круга завершилась ничейным результатом - 1:1.