Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)

Матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдут на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00. вход свободный.
Это будет последняя домашняя игра нашей команды в текущем чемпионате. Соперник сейчас занимает 10-ое место с 34 очками в 26 играх, сумчане – 13-ые с 16 очками после 27 игр. Игра первого круга завершилась ничейным результатом - 1:1.
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