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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03216

Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)

Сегодня, 19 мая, ПФК «Сумы» примет МФК «Николаев».

Матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдут на стадионе «Юбилейный». Начало в 17.00. вход свободный.

Это будет последняя домашняя игра нашей команды в текущем чемпионате. Соперник сейчас занимает 10-ое место с 34 очками в 26 играх, сумчане – 13-ые с 16 очками после 27 игр. Игра первого круга завершилась ничейным результатом - 1:1.

Спорт Онлайн-трансляция ПФК «Сумы» Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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