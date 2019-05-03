Сумские чиновники вместо работы пошли смотреть инаугурацию президента Сегодня, 20 мая, аппаратное совещание в мэрии завершилось раньше, чем обычно.

Мэр Сум Александр Лысенко и чиновники уложились в полтора часа, чтобы успеть на трансляцию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сам мэр, подгоняя себя и подчиненных:

- Давайте ускоряться, нужно еще успеть на инаугурацию, - несколько раз за совещание произнес он. – Не каждый год такое событие – новый президент. Думаю, все хотят посмотреть…