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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10550

Сумские чиновники вместо работы пошли смотреть инаугурацию президента

Сегодня, 20 мая, аппаратное совещание в мэрии завершилось раньше, чем обычно.

Мэр Сум Александр Лысенко и чиновники уложились в полтора часа, чтобы успеть на трансляцию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сам мэр, подгоняя себя и подчиненных:

- Давайте ускоряться, нужно еще успеть на инаугурацию, - несколько раз за совещание произнес он. – Не каждый год такое событие – новый президент. Думаю, все хотят посмотреть…

Политика Александр Лысенко Владимир Зеленский Инаугурация Лишь бы не работать
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