Сумские чиновники вместо работы пошли смотреть инаугурацию президента

Мэр Сум Александр Лысенко и чиновники уложились в полтора часа, чтобы успеть на трансляцию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил сам мэр, подгоняя себя и подчиненных:
- Давайте ускоряться, нужно еще успеть на инаугурацию, - несколько раз за совещание произнес он. – Не каждый год такое событие – новый президент. Думаю, все хотят посмотреть…
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