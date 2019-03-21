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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50208

Сумские каратисты отличились в столице

На выходных в Киеве прошел традиционный междурнародный турнир по каратэ «14th Kyiv Open».

В соревнованиях принимали участие почти тысяча спортсменов из 61 клуба из Украины, Казахстана, Белоруссии и Ирана.

В турнире приняли участи три клуба с Сумщины. Представители сумского клуба «Прогресс» завоевали 9 медалей: победителем стал Андрей Буглак (-84 кг, 18+ лет), серебро – у Валентина Забары (-75 кг, 18+ лет), Давыденко Богдана (9 лет, -33 кг) и Лазаревой Дарины (8-9 лет, +30 кг). Бронза - Касьянов Даниил (12-13 лет, +55 кг), Баранов Владислав (16-17 лет, -61 кг), Стеценко Егор (18+ лет, -84 кг), Багирова Юля (18+ лет, -68 кг), Супрун Никита (8 лет, -28 кг).

В общекомандном зачете клуб занял 14-е место.

Представители сумського клуба «Вадо-кай» завоювали три медали: «золото» - Пащенко Олег (16-17 лет -68 кг), бронза - Сабадаш Виктория (16-17 лет, -59 кг) и - Фурманов Евгений (14-15 лет, +70 кг).

Ямпольский клуб «Самурай» остался без медалей, но его воспитанники приобрели неоценимый опыт.

Спорт Каратэ
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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