Сумские пенсионеры «выкупили» псевдовнуков у полиции за 48 тысяч

Днем на стационарный телефон 82-летнего жителя областного центра позвонил неизвестный мужчина и представившись работником полиции, сообщил, что его внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировал женщину, а сам попал в полицию. Теперь виновнику ДТП грозит уголовное наказание, которого, впрочем, можно избежать, если оплатить потерпевшей лечение. «Полицейский» говорил несколько убедительно, что пенсионер поверил, и, собрав дома все имеющиеся деньги – 40 000 гривен, передал их неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.
По такой же схеме следующий день злоумышленники обманули и 73-летнюю сумчанку. Мошенник, рассказав напуганной женщине басню о внуке, который якобы покалечил во время автоаварии человека, добился того, что пенсионерка собрала дома 8500 гривен и передала их неизвестному мужчине у дверей своего дома.
Лишь после того, как дело было сделано, старушка позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.
Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.
Правоохранители еще раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас хотят обмануть. Поэтому сразу положите трубку, попробуйте успокоиться и сообщите полицию о попытке мошенничества. Всегда помните - Ваша безопасность в Ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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