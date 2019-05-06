Сумские пенсионеры «выкупили» псевдовнуков у полиции за 48 тысяч Злоумышленники, используя известную мошенническую схему «откупа родственников» от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, добились того, что двое сумских пенсионеров отдали им все свои сбережения.

Днем на стационарный телефон 82-летнего жителя областного центра позвонил неизвестный мужчина и представившись работником полиции, сообщил, что его внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировал женщину, а сам попал в полицию. Теперь виновнику ДТП грозит уголовное наказание, которого, впрочем, можно избежать, если оплатить потерпевшей лечение. «Полицейский» говорил несколько убедительно, что пенсионер поверил, и, собрав дома все имеющиеся деньги – 40 000 гривен, передал их неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.

По такой же схеме следующий день злоумышленники обманули и 73-летнюю сумчанку. Мошенник, рассказав напуганной женщине басню о внуке, который якобы покалечил во время автоаварии человека, добился того, что пенсионерка собрала дома 8500 гривен и передала их неизвестному мужчине у дверей своего дома.

Лишь после того, как дело было сделано, старушка позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас хотят обмануть. Поэтому сразу положите трубку, попробуйте успокоиться и сообщите полицию о попытке мошенничества. Всегда помните - Ваша безопасность в Ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.