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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31133

В Сумском УВК открыли лифт для детей с инвалидностью

Сегодня, 20 мая, в УВК № 16 сделали лифт, который поможет детям с инвалидностью беспрепятственно добираться до любого из трех этажей здания.

Как рассказал депутат городского совета Дмитрий Наталуха, идея оснастить учебно-воспитательный комплекс подъемником появилась в 2017 году.

Однако на пути к ее реализации, когда нужны были средства, приходилось слышать и отказы, и видеть непонимание там, где, казалось, могли помочь. Однако нашлись те, благодаря чьей поддержке этот замысел был воплощен в жизнь.

Подъемник в УВК № 16 появился во многом благодаря средствам благотворителей из Украины, Италии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Германии и даже Ватикана. Помогли средствами и руководство города и депутаты городского совета. Общая сумма средств из городского бюджета составила 500 тыс. гривен. Столько же выделил областной бюджет.

Сразу после торжественной части те, ради кого были приложены так много усилий, воспользовались лифтом.

Общество Дети-инвалиды Лифт УВК № 16
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