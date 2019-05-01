Сумчане выиграли кубок Андалузии С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения (В-2 / В-3).

Победу в нем одержала сборная Украины, которая почти полностью составлена из сумских спортсменов, на пути к финалу получила яркие победы над сборными командами Испании 9:0; Японии 5:0 и сборной Андалузии 5:4. В финальном матче вновь обыграла хозяев турнира сборную Андалузии 4:1.

Лучшим игроком и бомбардиром турнира, а также лучшим голкипером были признаны игроки сборной Украины Тремба Роберт, Скотников Роман и Гуменюк Антона.