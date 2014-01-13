В Сумах ищут место для продавцов рассады и цветов

По их словам, у них закончился законный срок размещения на тротуарах по ул. Засумская и Шевченко, однако сезон рассады еще не закончился. Поэтому они просят решить их проблему, так как теперь их штрафуют за незаконную торговлю.
На рынке они работать не хотят (несмотря на около сотни свободных мест на Селянском рынке, по словам замдиректора Центрального рынка Владимира Фильо), так как, по их мнению, горожане уже привыкли к их местоположению.
Профильный заммэра Ольга Волошина предложила как выход перейти им с тротуаров на проезжую часть ул. Засумской, как было совсем недавно во время реконструкции рыночной «клетки» в «Евробазар». Они не против, но чтобы это было законно.
В итоге решили собраться рабочей группой, чтобы решить вопрос. Пока же пообещали продлить им разрешения до 1 июня…
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