Школьник с Сумщины отличился на чемпионате мира по легкой атлетике В Хорватии 13-20 мая состоялся чемпионат мира по легкой атлетике среди школьников.

На соревнования съехались представители 19 стран мира. В состав сборной команды Украины вошел спортсмен с Сумщины. Виталий Панасенко, ученик Белопольской специализированной школы I-III ступеней №1, занял третье личное и седьмое командное место в соревнованиях по метанию диска с результатом 54,89 м.