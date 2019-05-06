Школьник с Сумщины отличился на чемпионате мира по легкой атлетике

На соревнования съехались представители 19 стран мира. В состав сборной команды Украины вошел спортсмен с Сумщины. Виталий Панасенко, ученик Белопольской специализированной школы I-III ступеней №1, занял третье личное и седьмое командное место в соревнованиях по метанию диска с результатом 54,89 м.
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