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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57236

На Сумщине за пестициды выписали мизерный штраф

За нарушение правил применения пестицидов на работника ООО «Голландская аграрная компания» составлен административный протокол.

После получения сообщения о нарушении правил внесения пестицидов ООО «Голландская аграрная компания», Госэкоинспекцией в Сумской области было осуществлено оперативный выезд на место и подтвержден факт нарушения, а именно: в нарушение п.п. 6.1.5, 6.1.11, 6.1.12 ДСП 8.81.2001-98 «Транспортировка, хранение и применение пестицидов в народном хозяйстве» должностными лицами предприятия проводились работы по внесению пестицидов в дневное время и при температуре воздуха +18 С с применением наземной арматуры. Кроме того, приготовление растворов и заправка аппаратуры проводили в поле возле с. Береза Глуховского района.

За выявленные нарушения на агронома ООО «Голландский аграрная компания» составлен протокол об административном правонарушении по статье 83 КУоАП и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 170 грн.

Право Госэкоинспекция Петициды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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