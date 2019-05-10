Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42445

Сумчане вместо метро хотят трамвай

На сайте онлайн-петиций зарегистрирована петиция «Трамвай».

«Предлагаю вместо метро пустить в Сумах трамваи», - лаконично пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 21 мая 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 мая петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Трамваи
view counter

По тематике

Сегодня 16:55

Как вам не стыдно, власть? Сумчане требуют отремонтировать Харьковскую и Лушпы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт ул. Харьковской и пр. Лушпы»....

Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы»
Сегодня 16:13

Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы»

С 4-месячной задержкой получила ответ городских властей онлайн-петиция «Финансовая помощь, нахождение спонсора для ПФК "Сумы"»....

Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади
Сегодня 12:37

Сумской исполком не смог поддержать петицию по Театральной площади

Сегодня, 21 мая, исполком Сумского горсовета рассматривал петицию Марины Нагорной «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади»....

17.05.2019 15:24

Городские власти дали отписку о ремонте подъезда к сумской школе

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Подъезд к школе № 9»....

17.05.2019 14:24

В Сумах обещают за миллион осветить дорожку от «Мануфактуры» до Прокофьева

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Строительство освещения пешеходной дорожки от ТРЦ "Мануфактура" в дома по улицам Харьковская, 6, секции 1-8,...

Новости

Сумской боец выиграл чемпионат мира
Сегодня 20:52
На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом
Сегодня 17:59
Защитная программа мобилки помогла полиции разыскать мошенника
Сегодня 17:45
Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает полиция Харьковщины за грабеж
Сегодня 17:37
Смерть в лифте: суд продлил меру пресечения директору «Горсумылифта»
Сегодня 17:22
Как вам не стыдно, власть? Сумчане требуют отремонтировать Харьковскую и Лушпы
Сегодня 16:55
Сумчане вместо метро хотят трамвай
Сегодня 16:42
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 16:38
Федерация бокса Сумщины получила нового президента
Сегодня 16:31
Сумской горсовет не будет помогать ПФК «Сумы»
Сегодня 16:13
На Сумщине забывчивая депутат заплатит 850 грн за просроченную декларацию
Сегодня 15:47
Городские власти ответили отпиской на петицию о судьбе подземного перехода в центре Сум
Сегодня 15:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.