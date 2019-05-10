Сумчане вместо метро хотят трамвай

«Предлагаю вместо метро пустить в Сумах трамваи», - лаконично пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.
Дата начала сбора подписей: 21 мая 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 21 мая петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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