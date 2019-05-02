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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37220

Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает полиция Харьковщины за грабеж

«Бывший сожитель выбивает двери», - такое сообщение на днях получили стражи порядка.

Уже прибыв на место происшествия на улице Ивана Сирко, инспекторы действительно обнаружили мужчину, который, якобы, пришел за своими вещами. Однако заявительница, напуганная агрессивным поведением своего бывшего сожителя, вызвала патрульных.

Инспекторы, заметив нервозность мужчины и желание как можно быстрее уйти, проверили его личность по имеющимся базам данных. Выяснилось, что 36-летнего сумчанина разыскивает полиция Харьковщины за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Для установления всех обстоятельств патрульные доставили мужчину в городской отдел полиции.

Право Грабеж Патрульная полиция Розыск
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