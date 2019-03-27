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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22265

Смерть в лифте: суд продлил меру пресечения директору «Горсумылифта»

Сегодня, 21 мая, в Заречном райсуде Сум состоялось рассмотрение ходатайства о продлении срока действия меры пресечения в виде личного обязательства директору ООО «Горсумылифт» Евгению Костенко.

Прокурор Марина Погребняк просила продолжить личные обязательства подозреваемому. По ее словам, существуют риски укрытия от суда и незаконного влияния на свидетелей. Защитник Евгения Костенко против ходатайства не возражал. Но просил суд разрешить подзащитному выезд из города для посещения своей матери, пишет sumy.today.

Ходатайство прокурора суд удовлетворил и продлил меру пресечения в виде личных обязательств до 3 июля с возложенными ранее обязанностями.

Напомним: Евгения Костенко подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка (ч.2 ст. 272 УК Украины) и злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364-1 УК Украины). Речь идет о гибели младенца в лифте на Супруна, 32/1 2 января этого года.

Право Горсумылифт Смерть в лифте
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