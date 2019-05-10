На Сумщине река вынесла на берег боевую гранату

В Ахтырке к местным правоохранителям обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки вдоль берега реки наткнулся на старый боеприпас. При осмотре «находки» правоохранители установили, что это ни что иное, как ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны. Опасность заключалась в том, что граната находилась в боевой готовности, без чеки.
Для дальнейшего обезвреживания боеприпаса полицейские вызвали специалистов саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС, и выставили охрану, чтобы не допустить в опасную зону посторонних лиц.
В свою очередь работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными в случае выявления подобных «сюрпризов». И напоминают: ни при каких обстоятельствах не следует трогать их руками или касаться любыми предметами, не перемещать, не разжигать рядом или бросать в костер, и тем более не следует самостоятельно пытаться их разобрать. Это очень опасно! Ценой такой безрассудства, легкомыслия или неосведомленности может стать увечье или даже смерть. Работники полиции настоятельно советуют известить о находке на круглосуточную бесплатную спецлинию «102» и до приезда специалистов-взрывотехников не допускать к ней посторонних лиц. Таким образом граждане смогут уберечься сами и обезопасят близких от опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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