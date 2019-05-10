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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20230

На Сумщине река вынесла на берег боевую гранату

Неизвестно, какие бы последствия имело это событие, если бы на гранату наткнулись несведущие в подобной опасности люди, а то и дети.

В Ахтырке к местным правоохранителям обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки вдоль берега реки наткнулся на старый боеприпас. При осмотре «находки» правоохранители установили, что это ни что иное, как ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны. Опасность заключалась в том, что граната находилась в боевой готовности, без чеки.

Для дальнейшего обезвреживания боеприпаса полицейские вызвали специалистов саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты управления ГСЧС, и выставили охрану, чтобы не допустить в опасную зону посторонних лиц.

В свою очередь работники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и осмотрительными в случае выявления подобных «сюрпризов». И напоминают: ни при каких обстоятельствах не следует трогать их руками или касаться любыми предметами, не перемещать, не разжигать рядом или бросать в костер, и тем более не следует самостоятельно пытаться их разобрать. Это очень опасно! Ценой такой безрассудства, легкомыслия или неосведомленности может стать увечье или даже смерть. Работники полиции настоятельно советуют известить о находке на круглосуточную бесплатную спецлинию «102» и до приезда специалистов-взрывотехников не допускать к ней посторонних лиц. Таким образом граждане смогут уберечься сами и обезопасят близких от опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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