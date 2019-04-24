Сумские студенты выиграли бронзу универсиады Студенты СумГУ стали бронзовыми призерами Универсиады Украины по мужскому волейболу.

С 16 по 21 мая в Чернигове прошли соревнования по мужскому волейболу в зачет XIV Летней Универсиады Украины. В финальный этап вышли 8 команд, которые были разделены на 2 группы. В полуфинал команда СумГУ вышла со второго места, уступив лишь Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко со счетом 2:3, а в мачте 1/2 финала сумчане проиграли хозяевам площадки - Черниговскому коллегиуму им. Т. Г. Шевченко. В бронзовом финале игроки СумГУ одержали уверенную победу над командой Ровенской области - 3:1.