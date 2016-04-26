«После зимы все дороги Сум засыпано песком. Часто солидный слой песка и пыли почти полностью закрывает одну из трех полос движения. Все это поднимается в воздух и попадает нам в легкие.
В 2019 году в городе Сумы эту грязь до сих пор убирают коммунальщики с лопатами. Бригады из 4-8 человек, трактора и самосвала движутся со скоростью улитки. Если повезет, к зиме они уберут центральные улицы, но точно не успеют убрать второстепенные. Кроме того, учитывая зарплаты этих людей и средства на технику, таким образом уборка является выбрасыванием денег на ветер. Иногда "уборка" сводится к тому, что трактор со щетками просто поднимает грязь в воздух.
Нужно немедленно закупить крупногабаритные машины-пылесосы для уборки автомобильных дорог, и небольшие машины-пылесосы для уборки второстепенных дорог и пешеходных зон», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Ответ на электронную петицию:
«Расходами городского бюджета в текущем году не предусмотрена закупка машин-пылесосов для уборки автомобильных дорог для КП «Шляхрембуд» СМР. Предложение о приобретении этой техники будет направлено в профильные депутатские комиссии при формировании бюджетного запроса на 2020 год».
Напомним: коммунальщики два месяца пытались собрать гранотсев, разбросанный по дорогам города за зиму. В прошлый понедельник директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитался, что уже почти все убрано. Однако и сейчас даже в центре города встречаются участки, засыпанные песком и пылью.
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gabenka
Ну и правильно, чистый город, гордость