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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50281

Сумские власти забыли об обещании осветить подходы к школе

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение школы № 1 им. В. Стрельченко».

«Ранее была создана петиция по данной проблеме

https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/973

Ответ:

«Бюджет города на 2017 год был исчерпан, поэтому не было возможности профинансировать данный вид работ.

Управлением образования и науки Сумского городского совета совместно с КП «Горсвет» повторно будет направлено обращение в комиссию по итогам выполнения доходной части городского бюджета за I квартал 2018 года».

Сегодня уже 2019 год, а решение проблемы относительно освещения школы не решен. Когда КП «Горсвет» сделает подключение света в электрических столбов, когда Сумской городской совет выделит на это средства???» - спрашивает автор петиции Волощенко Юрий Александрович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще летом 2014 года поднимал вопрос о подходах и подъездах к школам, детсадам и больницам. Первые пару лет что-то делалось, затем забылось, несмотря на многочисленные обещания…

Общество Забывчивость чиновников Петиция Уличное освещение Школа № 1
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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