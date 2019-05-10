Сумские власти забыли об обещании осветить подходы к школе

«Ранее была создана петиция по данной проблеме
https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/973
Ответ:
«Бюджет города на 2017 год был исчерпан, поэтому не было возможности профинансировать данный вид работ.
Управлением образования и науки Сумского городского совета совместно с КП «Горсвет» повторно будет направлено обращение в комиссию по итогам выполнения доходной части городского бюджета за I квартал 2018 года».
Сегодня уже 2019 год, а решение проблемы относительно освещения школы не решен. Когда КП «Горсвет» сделает подключение света в электрических столбов, когда Сумской городской совет выделит на это средства???» - спрашивает автор петиции Волощенко Юрий Александрович.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще летом 2014 года поднимал вопрос о подходах и подъездах к школам, детсадам и больницам. Первые пару лет что-то делалось, затем забылось, несмотря на многочисленные обещания…
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Кнопка на светофорах»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «МЕТРОПОЛИТЕН»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт ул. Харьковской и пр. Лушпы»....