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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42230

Сумчане снова просят кнопки на светофорах

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Кнопка на светофорах».

«Установить на светофорах, которые регулируют движение на пешеходных переходах, кнопки для пешеходов, чтобы светофор включал зеленый свет пешеходам только после нажатия на эту кнопку, а сама кнопка активировалась для нажатия через 3 минуты после того как пешеходы перешли дорогу.

Такие кнопки устанавливались в конце 80-х годов, но потом куда-то пропали, а сегодня установлены на ул, Роменской и Курском проспекте, что очень удобно как водителям и пешеходам. Даже то, что поток транспорта остановится по окончании рассчитанной минимальной протяженности включения зеленого сигнала транспортного светофора на трассе, и вызов пешеходной фазы не может быть немедленного реализованным, если он поступил в течение действия зеленого светофора для транспорта, все равно делает проезд пешеходных переходов более комфортным и исключает ситуации, когда автомобилям необходимо останавливаться (впустую сжигать топливо отравляя окружающую среду) на красный сигнал светофора даже в том случае, когда на пешеходных переходах отсутствуют пешеходы», - пишет автор петиции Мацегора Александр Данилович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним6 подобная петиция уже была в 2017 году, и даже получила ответ. Тогда городские власти ответили, что установка кнопок на светофорах для пешеходных переходов нецелесообразна.

Общество Кнопка на светофоре Петиция Светофоры
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