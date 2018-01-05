В Сумах прогнозируют туман 23 мая по Сумской области и г. Сумы ожидается ночью туман, видимость 200-500 метров, днем гроза (I уровень опасности, желтый).

В связи с этим Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области просит граждан быть максимально осторожными во время управления транспортными средствами.