В Сумах прогнозируют туман

В связи с этим Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области просит граждан быть максимально осторожными во время управления транспортными средствами.
По прогнозам синоптиков 1 февраля по Сумской области и г. Сумы ожидается туман....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 21 июля по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Сегодня, 5 января, на территории Сумской области наблюдается туман, местами на автодорогах видимость составляет 200-500 метров....