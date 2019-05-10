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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59225

Жертвой интернет-мошенника стал пасечник с Сумщины

Договорившись по телефону о покупке четырех пчелопакетов, житель Шосткинского района перечислил полную предоплату на счет продавца без каких-либо гарантий возврата своих средств.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района. Мужчина рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже элитных пчел, стоимость одного пчелопакета составляла 800 гривен. Он связался с продавцом и договорился с ним о покупке четырех семей. По договоренности сторон покупатель перечислил 3200 гривен на указанный номер банковской карточки и стал ждать получения посылки логистической компанией.

В назначенный срок своего заказа он не получил, поэтому обратился по телефону к продавцу за объяснениями. Тот заверил его в честности своих намерений и извинился за задержку, мотивируя ее неблагоприятной погодой. Впрочем, и через несколько дней товар так и не был доставлен, а «пчеловод» перестал выходить на связь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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