Кто из сумчан сегодня ночью останется без воды

Об этом сообщает КП «Горводоканал».
В 22:00 будет прекращена подача воды в дома по проспекту Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также района Барановки.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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