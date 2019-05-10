Кто из сумчан сегодня ночью останется без воды Вечером будет приостановлена работа Лучанской насосной станции в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.

Об этом сообщает КП «Горводоканал». В 22:00 будет прекращена подача воды в дома по проспекту Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также района Барановки. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.