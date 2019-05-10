Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15435

Кто из сумчан сегодня ночью останется без воды

Вечером будет приостановлена работа Лучанской насосной станции в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.

Об этом сообщает КП «Горводоканал».

В 22:00 будет прекращена подача воды в дома по проспекту Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также района Барановки.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

Сегодня 10:57

Кто из сумчан и почему сегодня сидит без воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать...

21.05.2019 10:19

Ночью половина Сум будет без воды

КП «Горводоканал» сообщает, что ночью Лучанский водозабор будет приостановлен....

21.05.2019 09:10

В Сумах 12-й микрорайон без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 21 мая....

17.05.2019 10:22

В центре Сум коммунальная авария

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 17 мая....

16.05.2019 10:38

Кто из сумчан сегодня без воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.