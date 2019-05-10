На Сумщине оштрафовали продавца рыбы с кишечной палочкой Апелляционный суд признал правомерным применение штрафа к субъекту хозяйствования за реализацию пищевых продуктов, в которых была обнаружена кишечная палочка.

Специалистами Шосткинского горрайонного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области была проведена внеплановая проверка ФЛП Маяровская М.А., осуществляющего реализацию пищевых продуктов на рынке в г. Шостка. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения действующего законодательства, в частности выявлен ряд нарушений гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами, которые создавали угрозу жизни и здоровью граждан, а именно торговый киоск находится в ненадлежащем санитарном состоянии, нарушается товарное соседство при хранении пищевых продуктов и температурные режимы (в одной холодильной витрине хранится мороженая и соленая рыба), отсутствуют термометры в холодильной витрине для хранения мяса птицы, в морозильной камере для хранения полуфабрикатов в холодильной витрине для хранения рыбы соленой; учет температурных режимов не ведется; не на всю продукцию есть документация, не ведется эффективная борьба с вредителями, не обеспечивается надлежащая защита пищевых продуктов от загрязнения на всех стадиях их обращения.

В ходе проверки также были отобраны образцы продукции: сельдь и бычки свежемороженые, которые были направлены для проведения экспертизы в испытательной лаборатории Сумской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы в Сумской области. По результатам исследований в отобранных образцах была обнаружена кишечная палочка (БГКП колиформы) и вредные анаэробные бактерии (КМАФАнМ), что свидетельствует о том, что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан, которые могли потреблять соответствующую продукцию.

На основании материалов проверки указанного предприятия и составленного протокола, Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области было вынесено постановление о применении штрафа в размере 22 338 гривен.

Не согласившись с данным постановлением субъект хозяйствования обжаловал приказ на проведение внеплановой проверки и постановление о применении штрафных санкций в Сумской окружной административный суд, привлекая к рассмотрению данного дела адвоката. Решением Сумского окружного административного суда от 18.12.2018 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Не согласившись с решением суда, субъект хозяйствования обжаловал его во втором апелляционном административном суде.

В ходе судебного разбирательства в апелляционном суде Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области было доказано законность проведенной проверки и примененных штрафных санкций, поэтому постановлением второго апелляционного административного суда от 02.05.2019 года в удовлетворении апелляционной жалобы субъектов ¢ объекта хозяйствования было отказано.

В настоящее время принимаются меры для принудительного взыскания примененного штрафа через органы государственной исполнительной службы.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает неравнодушных граждан при выявлении нарушений в сфере безопасности пищевых продуктов обращаться с жалобами в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.