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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині пройшли військові навчання

Ранок 21 травня розпочався для особового складу військових комісаріатів Сумської області з отриманням сигналу на приведення у вищі ступені готовності, шикуванням та перевіркою озброєння.

Так розпочались на Сумщині мобілізаційні навчання, які проходили в період з 21 по 23 травня. Керівництво проведенням навчань здійснювали досвідчені офіцери оперативного командування «Північ» під командуванням полковника Тараса Давиденко.

До навчань залучався особовий склад військових комісаріатів Сумської області, представники органів державної влади та інших силових структур. Під час проведення навчань були уточнені плани роботи військових комісаріатів та на підставі моделювання змін в оперативній обстановці  проводились заходи з підготовки територіальної оборони. Наше головне завдання — це виробити єдині погляди на порядок підготовки та ведення територіальної оборони,  підвищити злагодженість у роботі військових комісаріатів області, штабів тероборони, рівень взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами військового управління, зазначив полковник Яків Вензик.

Т.в.о обов’язків військового комісара Сумського обласного військового комісаріату Євген Варламов довів порядок дій особового складу, організації виконання завдань територіальної оборони та звернув увагу на важливість цих заходів для Сумської області. Офіцери оперативного командування «Північ» відмічають організоване проведення заходів, злагодженість дій посадових осіб військових комісаріатів Сумської області, їх готовність виконати всі поставлені завдання та набути в ході проведення навчань стійких навичок та практичних умінь, необхідних для виконання завдань за призначенням.

Общество Военные учения
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