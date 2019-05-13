На Сумщине серийному вору дали 4,5 года

Обвиняемый до этого был 10 раз осужден за грабежи, кражи и мошенничество, при этом более 20 лет своей жизни провел за решеткой. Освободился из мест лишения свободы в июне 2017 года, однако и на этот раз решил не менять свой привычный образ жизни. Уже через несколько месяцев продолжил свою преступную деятельность.
В частности, приходил в гости к знакомым, с которыми вместе выпивали. Когда подвыпивший хозяин дома ложился отдыхать, обвиняемый, идя домой, забирал с собой ценные вещи, которые попадали в поле зрения. Добычей мужчины в основном были металлические изделия, которые он потом сдавал в пункты приема металлолома. Также не гнушался мобильными телефонами и велосипедами. Обворовывал обвиняемый не только знакомых, но и случайных лиц, которые оставляли во дворе ценные вещи. Потерпевшими от действий вора признано 14 человек.
«В суде обвиняемый, приговора суда ждал в СИЗО, вину свою признал полностью. По приговору Ахтырского горрайонного суда мужчина осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины к 4 годам 6 месяцам лишения свободы», - рассказала прокурор Ахтырской местной прокуратуры Алена Ежаченко.
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