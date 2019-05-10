На Сумщине внуку дали 12 лет за решеткой за убийство деда Сегодня, 23 мая, Белопольский районный суд огласил приговор по делу в отношении лица, обвиняемого в убийстве своего деда.

Суд квалифицировал действия Ф. по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 309 УК Украины, поскольку он совершил умышленное убийство и незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Суд принял Ф. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 309 УК Украины, и на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Мера пресечения Ф. до вступления приговора в законную силу оставлена в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания Ф. отчислять со дня задержания, то есть с 1 февраля 2018 года.