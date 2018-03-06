Апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин

Как сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, заседание назначено на 11.00 14 августа 2019 года, пишет Медиапорт.
Приговор по делу о ДТП на Сумской - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля. Оба обвиняемые обжаловали приговор: первой - Дронов, затем - Зайцева.
Харьковский апелляционный суд в начале апреля вернул дело в Киевский райсуд и не открыл апелляционное производство. Как пояснили в апелляционном суде, материалы вернули в суд первой инстанции, чтобы с ними в полном объеме могла ознакомиться Зайцева.
14 мая стало известно, что Зайцева ознакомилась с делом, и суд открыл апелляционное производство. Защите Дронова жалобу вернули для устранения недостатков. Как сообщил защитник Дронова Сергей Перепелица, направить апелляционную жалобу еще раз планируют завтра.
Напомним, ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы.
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