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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин

Харьковский апелляционный суд назначил дату рассмотрения уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, заседание назначено на 11.00 14 августа 2019 года, пишет Медиапорт.

Приговор по делу о ДТП на Сумской - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля. Оба обвиняемые обжаловали приговор: первой - Дронов, затем - Зайцева.

Харьковский апелляционный суд в начале апреля вернул дело в Киевский райсуд и не открыл апелляционное производство. Как пояснили в апелляционном суде, материалы вернули в суд первой инстанции, чтобы с ними в полном объеме могла ознакомиться Зайцева.

14 мая стало известно, что Зайцева ознакомилась с делом, и суд открыл апелляционное производство. Защите Дронова жалобу вернули для устранения недостатков. Как сообщил защитник Дронова Сергей Перепелица, направить апелляционную жалобу еще раз планируют завтра.

Напомним, ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

Право ДТП в Харькове
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