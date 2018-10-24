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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07212

Сумские патрульные оперативно разыскали 6-летнюю девочку

22 мая, вечером, телефонный звонок на линию «102» мобилизовал все экипажи патрульных, ведь 8-летний мальчик сообщил: «Моя 6-летняя сестричка играла со мной, а потом куда-то побежала и исчезла».

Прибыв на проспект Михаила Лушпы, инспекторы немедленно начали поиски девочки. Ее отец, не на шутку испугался, рассказал, что дочь никогда ранее самовольно не покидала территорию двора.

Получив приметы девочки, патрульные обследовали придомовую территорию. И уже через несколько минут примерно в 500 метрах обнаружили маленькую путешественницу, которая беззаботно играла с другими детьми.

Малышку вернули взволнованному, но благодарному отцу. С ним же инспекторы провели содержательную профилактическую беседу.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте малышей без присмотра! Помните, что жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля, любви и заботы.

Право Пропал ребенок
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