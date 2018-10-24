Сумские патрульные оперативно разыскали 6-летнюю девочку

Прибыв на проспект Михаила Лушпы, инспекторы немедленно начали поиски девочки. Ее отец, не на шутку испугался, рассказал, что дочь никогда ранее самовольно не покидала территорию двора.
Получив приметы девочки, патрульные обследовали придомовую территорию. И уже через несколько минут примерно в 500 метрах обнаружили маленькую путешественницу, которая беззаботно играла с другими детьми.
Малышку вернули взволнованному, но благодарному отцу. С ним же инспекторы провели содержательную профилактическую беседу.
Уважаемые взрослые! Не оставляйте малышей без присмотра! Помните, что жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля, любви и заботы.
16 мая в полицию поступило сообщение о том, что со школы в областной центр социально-психологической реабилитации детей не вернулся 15-летний...
Почти 4 часа велись усиленные поиски одиннадцатилетнего школьника из Шостки....
Жительница Свесы с 7-летним ребенком нашлась в Полтавской области, где они находились у родственников....
Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего местного жителя Онос Александра Игоревича, 2002 года рождения. Парень ушел из дома 19 декабря...
Работниками Роменского отдела полиции разыскивается без вести пропавший 15-летний Кобылянский Руслан Викторович, житель села Андрияшевка Роменского района....