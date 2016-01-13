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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17272

В Конотопской полиции новый начальник

Сегодня замначальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Вадим Дзюбинский в присутствии представителей городской, районной власти и местных правоохранительных структур представил личному составу Конотопского отдела полиции нового начальника подразделения - майора полиции Несмашного Сергея Николаевича.

В органах внутренних дел Сергей Николаевич проходит службу с 1996 года. По окончании университета внутренних дел в 2000 году, он начал свою служебную деятельность с должности оперуполномоченного Шосткинского межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью при УБОП УМВД Украины в Сумской области, где проработал более 8 лет.

Затем, начиная с 2008 года, за небольшим исключением, майор полиции С.Несмашный работал на руководящих должностях, сначала возглавляя сектор по борьбе с экономической преступностью в линейном управлении на Южной железной дороге, а затем - главой сектора криминальной милиции (а позднее - полиции) Глуховского городского отдела.

С 2017 года возглавлял Великописаревское отделение полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области.

В этот же день также представлен новый руководитель сектора криминальной полиции Конотопского ОП - майор полиции Переход Олега Валерьевича. Он также в правоохранительных органах человек не новый, имеет основательный опыт оперативной и управленческой деятельности: начинал свою служебную деятельность с должности участкового и прошел ее до руководителя Кролевецкого и Недригайловского отделений полиции ГУНП в Сумской области, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Конотопская полиция Сергей Несмашный
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