На Сумщине почти 300 участников ВНО по украинскому не явились на тестирование (видео) На втором внешнем независимом оценивании на Сумщине зарегистрировали 10 нарушений.

23 мая в Сумской области прошло внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. По словам куратора Сумской области из Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерии Ханиковой на предмет зарегистрировали 9467 участников. 3%, а это 296 не явились на тестирование. В области работали 43 пункта в 6-ти округах, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Среди нарушений – наличие телефонов, наушников, в основном это были представители профтехобразования, хотя были и несколько учеников общего и среднего образования. 5 человек были не допущены к пунктам тестирования вследствие того, что у них не было с собой оригиналы документов», - рассказала она.

Для тех, кто не смог сдать ВНО в этот раз будет возможность сделать это на дополнительной сессии, которая пройдет со 2 по 11 июля. Для этого необходимо подать заявление в региональный центр оценивания качества образования в течение 5 рабочих дней, а также документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии. Это может быть болезнь, участие в международных соревнованиях, или смерть близкого человека.

Это второй в этом году тест для будущих абитуриентов. Первый был - по математике. На него пришли 4548 участников на 21 пункте. Во время первого экзамена зарегистрировали четыре нарушения. Объявить результаты по математике имеют не позднее 14 июня. Следующий экзамен ВНО будут сдавать на выбор: испанский, немецкий или французский языки, потом английский. Завершатся тестирования 13 июня - химией.