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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине детсад объединили со школой и создали гимназию

23 мая сессия Кролевецкого горсовета впервые проходила на выезде - в Реутинском аграрном лицее.

Было рассмотрено более 50 вопросов повестки дня. Так, среди прочих, депутатский корпус поддержал решение о реорганизации Реутинского заведения дошкольного образования (детский сад) «Березка» Кролевецкого городского совета. В решении указано, что данное решение принято после рассмотрения ходатайства управления образования, молодежи, спорта, культуры и туризма, с целью оптимизации работы учреждений образования ОТГ. Таким образом, начата процедура реорганизации детского сада «Березка» путем присоединения к Реутинской общеобразовательной школе I-III ступеней. Вновь созданное заведение, после решения организационных и юридических вопросов, будет называться – «Реутинская гимназия Кролевецкого городского совета».

Родителей детей, посещающих садик, которые в этот день пришли на сессию, заверили, что помещение, где был сделан ремонт, и в дальнейшем будет использовать, а работники детсада будут и в дальнейшем работать, пишет Сайт Кролевца.

Общество Гимназия Кролевец Образование Рутинцы
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