Сумчанам розкажуть «Добру казку»

26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....
26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....
26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне»....
Сегодня, 22 января, в выставочном зале "Филантроп" состоится вечер "Полюса времени"....
15 апреля в Мемориальном доме-музее А.П.Чехова в Сумах состоялась творческая встреча с харьковской писательницей Натальей Гавриленко, которая пишет под псевдонимом...