Сумчан запрошують на творчу зустріч із режисером Валерієм Балаяном

Під час зустрічі відбудеться показ фрагментів нової документальної стрічки В. Балаяна «Родинна справа».
Зустріч відбудеться в Конгрес-центрі СумДУ, 2 поверх, кім. 213 ("Центр освіти дорослих"), м. Суми, вул. Покровська, 9/1.
Вхід вільний.
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