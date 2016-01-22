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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29257

Сумчан запрошують на творчу зустріч із режисером Валерієм Балаяном

У п'ятницю, 16 серпня, о 18:30 сумчан запрошують на творчу зустріч-дискусію з режисером Валерієм Балаяном «Процеси зміни масової свідомості на тлі подій на Сході України (2014-2019 рр.)».

Під час зустрічі відбудеться показ фрагментів нової документальної стрічки В. Балаяна «Родинна справа».

Зустріч відбудеться в Конгрес-центрі СумДУ, 2 поверх, кім. 213 ("Центр освіти дорослих"), м. Суми, вул. Покровська, 9/1.

Вхід вільний.

Общество Валерий Балаян Творческий вечер
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