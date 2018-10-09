Сумским чернобыльцам выплатили средства за июль

14 августа была перечислена ежемесячная компенсация за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за июль 2019 года.
Городской голова Александр Лысенко встретился с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС....
Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по рассмотрению документов...
О льготах и компенсациях для чернобыльцев рассказали во время совместного заседания Совета регионального развития и коллегии облгосадминистрации....
Сегодня, 14 декабря, представители общественности, областной и городской власти во главе с главой облгосадминистрации Николаем Клочко почтила память погибших ликвидаторов...
Средства можно получить в учреждениях банков уже 10 октября....