Сумским чернобыльцам выплатили средства за июль Средства можно получить в учреждениях банков уже сегодня, 15 августа.

14 августа была перечислена ежемесячная компенсация за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за июль 2019 года.